أخبار مصر _ شيماء صالح

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحى أن القمح الذى تستورده الوزارة موجه بالكامل لصالح الخبز البلدى المدعم من الدولة، ولا يذهب إطلاقا إلى صناعة الحلويات وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، وبحضور الوزير للرد على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بسعر توريد القمح لهذا العام.

وأشار الوزير إلى أن ” التموين” تقوم باستيراد القمح وشراء القمح من الفلاحين بحوالي ٩.٧ مليون طن تذهب جميعها لعمل الرغيف المدعم، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل قانونيا فى حال اكتشفت استخدام اى محال للحلويات (دقيق ٨٢ ) المخصص للدعم حيث إن المخصص لعمل الحلويات يكون (٧٢ دقيق أبيض فاخر).