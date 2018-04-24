رويترز

مثل العديد من الأمريكيين، وقعت شيرلي لي في حب ميجان ماركل والأمير البريطاني هاري يوم إعلان خطبتهما في نوفمبرالماضي.

وتبيع لي الآن لمحبي العائلة البريطانية المالكة في أنحاء العالم دمى في أزياء صممتها على النحو الذي ترى أن الأمير هاري وعروسه ربما يرتديانها عندما يسيران على ممشى قلعة وندسور يوم 19 مايو.

وقالت لي، التي تعمل في علوم الكمبيوتر وتبلغ من العمر 64 عاما، “قبل 50 عاما، لم نكن نرى أميرات رغم وجودهن. لم نكن نراهن. ميجان ماركل فتحت عالما بكامله. إنها مثال للمرأة القوية الجذابة الذكية”.

وهي تقر بأن ثوب زفاف ميجان محاط بالسرية التامة وبأن تصميماتها لثياب الدمى ما هي إلا محض تخمين.

ولدى لي بالفعل خط إنتاج لعرائس ترتدي أزياء تاريخية ودمى لشخصيات شهيرة مثل إلسا بطلة سلسلة أفلام الرسوم المتحركة (فروزن) تبيعها في متجرها (هيستوري ويرز) على موقع إتسي الإلكتروني.

وقالت “استلهمت فكرة عمل عرائس على شكل ميجان والأمير هاري بعدما شاهدت اللقاء الذي أجري معهما. رأيتهما لطيفين جدا ومتحابين”.