أخبار مصر- هالة حربي

وقعت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات مع ناجى العلى المدير التنفيذي للجنة المنظمة لمعرض اكسبو دبى 2020 عقد المشاركة المصرية بالمعرض والذي يعقد خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 ابريل 2021 بمشاركة دولية واسعة، حضر التوقيع الدكتور يونان ادوارد رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى

وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات انه وفقاً لهذا العقد فان الهيئة ستبدأ فوراً في اجراءات تنفيذ وتجهيز الجناح المصري والمقام على مساحة ألف متر حيث نستهدف الانتهاء منه قبل نهاية العام المقبل، لافتةً الى ان العقد قد تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بموقع الجناح والمراحل المختلفة للتنفيذ فضلاً عن الدعم الفنى المقدم من اللجنة المنظمة.

وأوضحت ان المعرض يضم 3 أجنحة رئيسية تشمل جناح الفرص، وجناح التنقل، وجناح الاستدامة حيث يقع الجناح المصري ضمن جناح الفرص، مشيرةً إلى أن وجود مصر ضمن جناح الفرص يعكس الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية والتي تؤهلها لأن تكون أحد أهم الشركات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشارت الشوربجى إلى أنه سيتم خلال فاعليات المعرض عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها من الشركات الدولية المشاركة في الإكسبو لبحث فرص الشراكات الاستثمارية مع هذه الشركات، مؤكدة على اهمية الدور الحيوى الذى يقوم به المكتب التجارى المصرى بدبى للمساهمة فى انجاح المشاركة المصرية فى هذه الفعالية الهامة.

وفيما يتعلق بالجناح المصري المشارك بإكسبو دبي أوضحت رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الجناح مقام على مساحة ألف متر ويستهدف الترويج لمصر كواجهة استثمارية متميزة، لافتة الى ان المعرض سيسهم في جذب أنظار المستثمرين المشاركين بالإكسبو من كافة أنحاء العالم للاستثمار في السوق المصري.

وأضافت ان الهيئة ستعمل على تحقيق مشاركة مصرية متميزة بالمعرض والذى يعد من أهم الفعاليات التجارية العالمية، مشيرة الى انه من المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أكثر من 25 مليون زائر منهم 70% زوار دوليين.

وقالت أن إكسبو 2020 بدبى يعقد تحت عنوان “تواصل العقول وصنع المستقبل” بمشاركة أكثر من 200 جهة مشاركة تضم دول، وشركات، ومؤسسات أكاديمية، ومنظمات متعددة الأطراف، ومنظمات غير حكومية مشيرة الى أن المعرض يحمل العديد من الفرص الاستثمارية الهامة للشركات المصرية الكبيرة، والمتوسطة، وصغيرة الحجم .