واشنطن - أ ش أ

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الثلاثاء/ إيران من استئناف برنامجها النووي, مهددا بان ذلك سيجعلها تواجه مشاكل كبيرة لم تواجه مثلها من قبل.

ووصف ترامب – في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي في مستهل محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- وصف الاتفاق الإيراني “بالكارثي”, لافتا إلى أن إيران تقف خلف المشكلات التي تحدث في الشرق الأوسط, معربا عن آسفه إزاء تزايد التورط الروسي في الأمر.

من جانبه, أوضح ماكرون أن الاتفاق الإيراني قضية هامة سيتم مناقشتها مع الرئيس الأمريكي, مشيرا إلى ضرورة النظر إليه بصورة أشمل حيث إن تلك القضية متعلقة بأمن المنطقة واستقرارها, الذي يجب المحافظة عليه, وكذلك الوضع في سوريا. وأكد رغبته في احتواء التواجد الإيراني في المنطقة من خلال الاتفاق النووي.