القاهرة - أخبارمصر

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات لحل العقبات أمام المستثمرين والشركات العاملة في مصر وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلاً عن المشروعات القومية الجاري تنفيذها وما توفره من فرص استثمارية كبيرة وواعدة بالقطاعات المختلفة.

وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى اهتمام مصر بأن تصبح مركزاً وجسراً إقليمياً للطاقة، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير منظومة الكهرباء والطاقة بشكل شامل، ولافتاً إلى ما يتيحه ذلك من آفاق للاستفادة مما توفره ABB من حلول وأنظمة وتكنولوجيات في مجالات الكهرباء والطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أورليش شبيسهوفر الرئيس التنفيذي لشركة ABB العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السفير السويدي بالقاهرة وعدد من مسئولي الشركة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للتعاون القائم مع الشركة، وحرصها على الاستفادة مما تتمتع به ABB من خبرة دولية متميزة، معرباً سيادته عن التطلع إلى مساهمة الشركة في تنفيذ المزيد من المشروعات في مصر، ولاسيما في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أورليش شبيسهوفر أشاد خلال اللقاء برؤية الرئيس الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، معرباً عن اعتزاز شركة ABB بكونها شريكاً لمصر في مجال الكهرباء والطاقة، ومؤكداً دعم الشركة لمساعي أن تصبح مصر مركزاً اقليمياً للطاقة.

وأضاف أورليش شبيسهوفر أن مصر تعد المركز الرئيسي لعمليات الشركة في منطقة الشرق الأدنى وشمال ووسط أفريقيا، لافتاً إلى أنها تعمل بالسوق المصرية منذ عام 1926، وأن لديها خمسة مصانع في مدينة العاشر من رمضان، ويبلغ عدد العاملين بها في مصر حوالي 3500 شخص، كما قامت ABB بضخ استثمارات تقدر بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي في توسيع وتطوير منشآتها خلال السنوات الماضية، ويتم حالياً تصدير حوالي 20 % من إنتاج الشركة في مصر، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية في مصر.

واستعرض المدير التنفيذي في هذا السياق الخبرات التي تتمتع بها الشركة في مجال نقل وتوزيع الكهرباء وتنفيذ شبكات الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ البنية التحتية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها لجعلها مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وكذا إقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني للعاملين المصريين.

وذكر السفير/ بسام راضي أن اللقاء تناول التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي مع الشركة والمشروعات التي تهتم بتنفيذها، حيث أكد الرئيس على أهمية مساهمة تلك المشروعات في توطين ونقل التكنولوجيا لمصر، فضلاً عن الاستفادة من خبرة ABB في مجال التعليم والتدريب الفني بالتخصصات التي تتميز بها، مؤكداً سيادته أن الدولة على استعداد تام لإقامة شراكة مع ABB وتنفيذ مشروعات ذات صلة بنشاطها، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.