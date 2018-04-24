القاهرة - أ ش أ

أكد إبراهيم المنسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة أن جزءا من الاقتصاد غير الرسمي نتج لوجود صعوبات في إجراءات انخراطه في الاقتصاد الرسمي، موضحا أن الحكومة بذلت مجهودات كثيرة وقرارات لاختصار الإجراءات وتسهيل عملية استخراج التراخيص وأن استخراج رخصة التشغيل أصبح ممكنا خلال أسبوع.

وأضاف في كلمته خلال الحلقة النقاشية التي عقدت اليوم بنقابة الصحفيين بعنوان “الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني” أن الجزء الآخر من الاقتصاد غير الرسمي يرفض الانخراط في الاقتصاد حتى يظل بعيدا عن رقابة الدولة، ويعمل “تحت بئر السلم”، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين منها تقديم الشكاوى، وخدمة بعد البيع، وأن الهيئة تتدخل لحل هذه المشاكل فورا.

وأوضح المنسترلي أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، أصدرت عدة تشريعات وقوانين لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.