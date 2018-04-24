أخبار مصر -د.هند بدارى

يحتفل قطاع الفنون التشكيلية يوم الأحد القادم الموافق 29 إبريل بافتتاح متحف الفنان حسن حشمت وذلك في الساعة السابعة مساءً بحضور ا.د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وا.د. خالد سرور رئيس القطاع وعدد من قيادات وزارة الثقافة وقيادات قطاع الفنون التشكيلية ولفيف من الحضور.

وصرح د. خالد سرور .. “بعد غياب طويل شارف على العشرين عام يعود من جديد متحف الفنان حسن حشمت لممارسة دوره التنويري والثقافي .. صرح بمثابة نافذة هامة لمدرسة فنية شديدة الخصوصية والتفرد تمثلها إبداعات أحد رواد مدرسة النحت المصري .. مساحة مهمة للتمتع بقرابة 250 عمل فني متنوع المجالات والخامات تُعد محطة رئيسية لزيارة كُل مُحبي الفنون الجميلة وباحثيها ودارسيها “..

يُذكر أنه في عام 1998 أهدى الفنان حسن حشمت (1920 – 2006) وزارة الثقافة متحفه بالفيلاً 24 ش غرب الشريط بعين شمس على مساحة (1200 م2) .. والمتحف به أكثر من عشرين تمثالاً ولوحة حجرية وخزفية كبيرة وكذا متحفاً داخلياً على مساحة (150 م2) علاوة على مصنعه المتكامل لإنتاج الخزف بالدور الأول من الفيلا ليكون متحفا ومركزاً ثقافياً لشباب منطقة عين شمس وما حولها.

تجدر الإشارة أن الفنان الراحل حسن حشمت حصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية 1938، خزاف له علاقة وثيقة بالنحت المصري القديم من خلال تناول عصري، وهو أول من أنتج التماثيل الصغيرة بخامة البورسلين، كما قام بإهداء مدينة العاشر من رمضان متحفاً مفتوحاً على مساحة فدانين بحديقة الكفراوي