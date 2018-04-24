برلين - رويترز

يستكمل رازان بال شبورت لايبزيج، صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، في مبارياته الثلاث المتبقية في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بدون صانع اللعب ايميل فورزبيرج، بعد إيقاف اللاعب السويدي عقب حصوله على بطاقة حمراء.

وعاقب الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء فورزبيرج بالإيقاف ثلاث مباريات، بعد طرده خلال خسارة لايبزيج 5-2 على أرضه أمام هوفنهايم يوم السبت، بعدما ضرب منافسا في عنقه.

ويمتلك لايبزيج، وصيف البطل الموسم الماضي، فرصة ضعيفة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي إذ يحتل المركز السادس برصيد 47 نقطة بفارق أربع نقاط خلف باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع.