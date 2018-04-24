بكين - ا ش ا

نشرت الصين, اليوم الثلاثاء, تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة, اتهمها فيه بارتكاب خروقات خطيرة في مجال الحقوق المدنية داخليا, وانتهاك هذه الحقوق في بلدان أخرى.

صدر التقرير عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني تحت عنوان “سجل حقوق الإنسان للولايات المتحدة في 2017”, ردا على التقارير التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في العشرين من أبريل الجاري بخصوص ممارسات حقوق الإنسان في الصين خلال ذات العام.

وأشار التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء إلى أن الولايات المتحدة أظهرت نفسها مجددا بصفتها “حامية لحقوق الإنسان”, في حين أن سجلها الخاص بحقوق الإنسان يظل مoلطخا ويظهر ميلا نحو التدهور أكثر.

واتهم التقرير الولايات المتحدة بخروقات خطيرة في الحقوق المدنية للمواطنين, والتمييز العنصري المنهجي, ووجود عيوب شديدة في الديمقراطية على النمط الأمريكي, واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء, والتمييز والاعتداء على جماعات بعينها مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة, فضلا عن استمرار انتهاكها لحقوق الإنسان في بلدان أخرى.

ونوه التقرير بأنه في مساء الأول من أكتوبر من العام الماضي, قتل حوالى 60 شخصا وأصيب أكثر من 800 جراء حادث إطلاق نار جماعي في لاس فيجاس, والذي اعتبر أكثر الحوادث من هذا النوع عنفا في تاريخ أمريكا الحديث.

ووفقا للتقرير, تسببت العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في بلدان أخرى في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين, كما استمر معتقل جوانتانامو في احتجاز وتعذيب الأجانب, إلى جانب استخدام واشنطن أدوات الحرب الإلكترونية من القرصنة والتجسس على الشبكات الأجنبية.