القاهرة - أ ش أ

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن يكون هناك فائضا في الإنتاج المتاح اليوم الثلاثاء قدرها 10 آلاف و400 ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم أمس الاثنين تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الثلاثاء 25 ألفا و 100 ميجاوات مقابل 25 ألفا و400 ميجاوات أمس الاثنين، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و 350 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الثلاثاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة عصرا، وكان قد ظهر أمس الاثنين باللون الأخضر طوال اليوم.