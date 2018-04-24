عواصم المحافظات-أش أ

شهدت عدد من محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء الاحتفال بذكرى تحرير سيناء حيث قام المحافظون والقيادات الأمنية والتنفيذية بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول تكريما لذكراهم معربين عن التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري .

ففي الإسماعيلية وضع المحافظ اللواء ياسين طاهر و اللواء أركان حرب أشرف حمودة مساعد رئيس أركان الجيش الثاني الميداني , ومدير الأمن وعدد من قيادات الجيش الثاني الميداني والقيادات الأمنية بوضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول لشهداء القوات المسلحة بمقابر الشهداء بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني في إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء .

وفي الغربية وضع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا , ومدير الأمن , والعقيد صلاح أحمد المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات ال`منية والتنفيذية أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمنطقة الاستاد بمدينة “طنطا” بمناسبة أعياد تحرير سيناء .

وقدم المحافظ التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري , مؤكدا وقوف الشعب على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية لبناء وتنمية الوطن مشيرا إلى أن المعركة ضد الإرهاب بسيناء لا تقل عن معركة حرب أكتوبر.

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