باريس-أ ش أ

أثارت الاستعانة بالقردة في أحد المصانع الفرنسية لقياس مدى تأثير الغاز المنبعث من مواتير الديزل عليهم, جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض للاستعانة بالحيوانات في التجارب المعملية, بعد أن تخطى عددها مليوني حيوان ما بين فئران وقردة.

ودفع ذلك “بريجيت رولت” الطبيبة البيطرية الفرنسية, ورئيس “مؤسسة ريحا هوتن” صديقة الحيوان إلى المطالبة بضرورة إجراء استطلاع للرأي لمعرفة نسبة المعترضين والموافقين على استخدام الحيوانات في التجارب العلمية.

وكشف استطلاع الرأي الذي أجرى أن 90% من الفرنسيين يرفضون استخدام الحيوانات كحقل تجارب, مؤكدين أن التكنولوجيا الحديثة المطبقة في إجراء العديد من التجارب المعملية تغني عن الحاجة إلى استخدام الحيوانات خاصة فيما يتعلق بالتجارب الهادفة لمعرفة المزيد عن الأمراض التي تصيب الإنسان.