اخبار مصر - ياسمين سنبل

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدا الأربعاء بمناسبة عيد تحرير سيناء على أن يتم استئناف العمل بها بعد غد الخميس.