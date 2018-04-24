البنك المركزي: الاربعاء عطلة رسمية البنوك 2018/04/24 - 15:14 البنك المركزي: الاربعاء عطلة رسمية البنوك2018-04-24T15:14:16+00:00 إقتصاد وبورصة بدون تعليقات اخبار مصر - ياسمين سنبل قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدا الأربعاء بمناسبة عيد تحرير سيناء على أن يتم استئناف العمل بها بعد غد الخميس. البنك المركزي, البنوك, تحرير سيناء, عطلة أقرأ أيضا: “الخداع الاستراتيجى” كلمة السر في نصر أكتوبر اللواء محمد هارون : “المنظومة العسكرية ” تتسم بالوطنية عبر التاريخ الأزهر يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء غدا..فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير احتفالا بتحرير سيناء رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء هاني شاكر وريهام عبدالحكيم يحييان حفل عيد تحرير سيناء
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