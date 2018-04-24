بروكسل - ا ش ا

أكدت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني سعى الاتحاد للحلول السلمية والدبلوماسية والحوار لحل الأزمة السورية.

وأضافت موجيريني – خلال مؤتمر صحفي عقدته مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في بروكسل – أهمية مشاركة السوريين ومسئوليتهم عن تقرير مصير دولتهم.

وأشارت إلى أنها التقت والمبعوث الأممي دي ميستورا مع ممثلين من المنظمات المدنية السورية وسوف يسهمون برؤيتهم وتوصياتهم للجلسة الوزارية المقررة غدا /الأربعاء/ في بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة.