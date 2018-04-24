الشارقة -أ ش أ

شهد جناح الهيئة العامة للكتاب بمهرجان الشارقة القرائي للطفل، خلال أسبوعه الأول، إقبالا على عدة عناوين من إصداراتها الحديثة في كتب الأطفال من النشر العام وإصدارات مكتبة الأسرة.

ومن ضمن هذه العناوين سلسلة أشعر أنني، وسلسلة كيف، والإسعاف ورجال المطافئ، والمهن والوظائف، وأنا والناس، والساعة، وفصول السنة، وحينما طارت الكلمات، ومتوحش الأفيرون.

ويقام على هامش المهرجان نشاط ثقافي وفني للطفل بمشاركة فنانين وكتاب مصريين حيث تشارك الفنانة صابرين، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والكاتب الساخر عمر طاهر، وغيرهم.