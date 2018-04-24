اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اخترقت البورصة المصرية مقاومة مهمة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وتباين اغلاق مؤشراتها حيث حافظ المؤشر الرئيسي على التلون بالاخضر بينما تراجعت باقي المؤشرات.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، زاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – بنحو 0.23 % مسجلا 18121.96 نقطة. وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” 0.75 % مسجلا 3064.32 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 20” بنحو 0.26 % مسجلا 18319.55 نقطة. وفقد مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.30 % مسجلا 860.62 نقطة. وهبط مؤشر “ايجي اكس 100” الاوسع نطاقا 0.29 % مسجلا 2266.53 نقطة.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.6 مليار جنيه مقابل الاغلاق السابق لينهي التعاملات عند 994.7 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 1.4 مليار جنيه.

وافاد محمد جاب الله محلل اسواق المال بان السوق استطاعت اختراق منطقة مقاومة مهمة عند 18080 نقطة وحققت قمة جديدة عند 18238 نقطة.

“السوق اخترقت مقاومة مهمة مما يحولها الى منطقة دعم نظرا لقانون تبادل الادوار وهو ما يؤهل السوق الى صعود خلال باقي جلسات الاسبوع.. يستهدف المؤشر الرئيسي 18800 نقطة في الاجل المتوسط”، وفقا لجاب الله.

واضاف ان السوق تأثرت بمشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والاجنبية بينما غلب البيع على حركة الافراد المصريين.

وذكرت الدكتورة هدى المنشاوي العضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية ان السوق قلصت مكاسبها المبكرة في منتصف الجلسة وتلونت كافة المؤشرات بالاحمر بينما حافظ المؤشر الرئيسي على التلون بالاخضر.

واضافت ان مستوي وقف الخسائر المتحرك للمضارب قصير الاجل هو تأكيد كسر 17680 نقطة وللمستثمر قصير الاجل عند تاكيد كسر 17370 نقطة.

واضافت ان المؤشر مازال يمضي قدما في القناة السعرية الكبري الاساسية والممتدة والتي مابين المستوي 12881 نقطة وبين المستوي 18500 نقطة علي المدي القصير.

ولدى اغلاق تعاملات الاثنين، سجل مؤشر البورصة الرئيسي قمة جديدة وسط ارتفاع لاحجام التداولات مما يعد اعلانا لايقاف موجة جني الارباح، في المقابل تراجعت اسهم الافراد بشكل طفيف.