موسكو - ا ش ا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي, سيرجي ريابكوف, أن بلاده ليست خائفة من فرض مجموعة دول السبع الكبار عقوبات جديدة عليها, مشيرا إلى أن الرد سيكون في الوقت والشكل المناسبين.

وأعرب ربابكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء عن استنكاره لازدواجية المعايير التي تنتهجها المجموعة وغطرستها حيال روسيا ، مشيرا الى ان مجموعة السبع تعمل على تدمير النظام, الذي تدعو الآخرين الالتزام به.

وكانت مجموعة دول “السبع الكبار” قد شددت على ضرورة تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بسبب “قضية دونباس”.