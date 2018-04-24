طوكيو - أ ش أ

صادرت السلطات اليابانية كميات من مخدر الميثامفيتامين بحوزة زوجين في مطار هانيدا الدولي في العاصمة طوكيو بقيمة حوالي 8ر1 مليار ين (7ر16 مليون دولار أمريكي).

وذكرت سلطات الجمارك أن رجلا 43/ عاما/ وزوجته 34/ عاما/ ضبطا – أثناء فحص الأمتعة بالمطار – للاشتباه في تهريب حوالي 30 كيلوجراما من المادة المخدرة فيما وصفته السلطات بأنه أكبر شحنة تصادرها الجمارك لتهريب مادة منشطة بحوزة راكب طائرة.

وأشارت السلطات إلى أن الرجل, الذي يدير متجرا للحيوانات الأليفة بمقاطعة كاناجاوا, أخفى هو وزوجته المخدرات في أمتعتهما مقسمة على 30 كيس قهوة في حقيبتين رياضيتين وهما قادمين من أحد المطارات في نيروبي بكينيا إلى مطار هانيدا, بصحبة طفليهما 15/ و5 أعوام.