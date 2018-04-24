وكالات

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”، اليوم الثلاثاء 24 أبريل عن الرواية الفائزة في حفل يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسيعقد بعد الحفل مؤتمر صحفي بحضور الفائز أو الفائزة بالجائزة في الفندق الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تتضمن القائمة القصيرة للدورة العاشرة 6 روايات من “العراق والسودان وفلسطين والسعودية والأردن وسوريا” تتصارع لحصد أكبر الجوائز الروائية العربية.

وضمت القائمة القصيرة روايات “زهور تأكلها النار” للسوداني أمير تاج السر” و “ساعة بغداد” للعراقية شهد الراوي، و”وارث الشواهد” للفلسطيني وليد الشرفا، و”الحالة الحرجة للمدعو ك” للسعودي عزيز محمد، و”حرب الكلب الثانية” للأردني إبراهيم نصر الله، و”الخائفون” للسورية ديمة ونوس.