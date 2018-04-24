وكالات

بيعت قائمة العشاء الأول على متن السفينة الغارقة “تيتانيك” في مزاد علني في بريطانيا بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (140 ألف دولار).

واشترى قائمة العشاء الأول على سفينة تيتانيك، جامع تحف بريطاني لم يكشف عن اسمه بعد.

وحمل تشارلز لايتولر الضابط الثاني في السفينة الغارقة قائمة العشاء الأول، التي وزعت على الضباط في اليوم الأول لتجارب عمل السفينة، في 2 أبريل 1912. وأعطى الضابط تشارلز القائمة لزوجته قبل انطلاق تيتانيك في رحلتها الأولى، في 10 أبريل. وقد نجى تشارلز لايتولر بعد غرق السفينة وعاش حتى عام 1952.