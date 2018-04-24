توفى الفرنسى هنرى ميشيل، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ70 عاما بعد صراع مع المرض.

ولهنري ميشيل تاريخ حافل, كلاعب, في نادي “نانت” الفرنسي, كما لعب للمنتخب الفرنسي, كما قاد كمدرب عدة منتخبات, كالكاميرون وتونس وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وكينيا والإمارات وفرنسا.

وتولى “ميشيل” تدريب الزمالك لأول مرة فى موسم 2006 و2007 حيث انتشل الفريق مقدما نصف موسم متميز، فاز فيه على الأهلي بالدوري وكاد أن يحصد كأس مصر، لكن ميشيل أنهى علاقته بالزمالك فجأة حين هجر معسكر إعداد الفريق للموسم التالي، ودون إبداء أسباب.