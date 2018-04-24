نيويورك - أ ش أ

اكتشفت العالمة الأمريكية ميليسا لاردو، في جامعة “أوتاج” في مدينة سولت ليك، في ولاية “يوتاه” الأمريكية، أن الإندونيسيين يمتلكون جينا يعرف باسم p E D 10A يؤثر على حجم الطحال، وبالتالي يوفر عددا أعلى من كرات الدم الحمراء، مما يساعدهم على الغوص بصورة أفضل

وأوضحت العالمة الأمريكية أن جماعات “باجو” الإندونيسية، تقضي أكثر من 60% من يومهم في الغوص بحثًا عن الأسماك وأنواع القشريات الأخرى التي تتغذى عليها هذه لأسماك، مشيرة إلى أن حجم الطحال لديهم أكبر بنسبة 50 % مقارنة بحجمه بين الشعوب الأخرى، خاصة الشعوب غير المعتادة على مزاولة نشاط الغطس.

وأشارت العالمة إلى ارتفاع معدل كرات الدم المزودة بالأكسجين بنسبة تصل إلى 9% عند الغطس في حال الوصول إلى عمق 70 مترا، وهو ما يساعد الإندونيسيين في السباحة لأعماق كبيرة دون الشعور بالاختناق.