د هند بدارى

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إنه تم وضع خطة بالتنسيق بين رؤساء المراكز والاحياء وأعضاء مجلس النواب لاستغلال أراضي أملاك الدولة في إقامة مشروعات خدمية للنفع العام وفقًا لاحتياجات القرى والمراكز وطلبات الأهالي وبحث اجراءات التخصيص بعد عرضها على المجلس التنفيذى للمحافظة

كما تم وضع خطة زمنية لتنفيذ قرارات الازالة للتعديات بالتنسيق بين رؤساء المراكز والاحياء وقوات الشرطة والجيش وفق الاجراءات القانونية اللازمة.

وصرحت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية أنه تم تنفيذ 57 حالة إزالة من بينها 17 حالة على أراضي أملاك دولة و40 حالة على أراضي زراعية بمساحة اجمالية بلغت 2 فدان و11 قيراط بالوحدات المحلية لقرى المنشأة الكبرى ومير وفزارة حيث ضمت الحملة الجهات الأمنية من مركز شرطة القوصية والقوات المسلحة وقسم الازالات بمركز ومدينة القوصية.