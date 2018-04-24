الشارقة - أ ش أ

نظم مهرجان الشارقة القرائي للطفل أمسية أدبية بعنوان “عالم الغموض والإثارة” بحثت الدور الذي تلعبه كتابات الرعب والتشويق في جذب الصغار إلى عالم القراءة، وشاركت فيها كل من الكاتبة السورية ريم تينا غزال صاحبة رواية “مسكون”، وشاهبانو بيلجرامي مؤلفة كتب الأطفال الباكستانية، وآشا نيهميه مؤلفة كتب الأطفال الهندية والمتخصصة في روايات الغموض، وأدارها كاتب أدب الطفل الهندي ريحان خان.

وكشفت الندوة التي استضافها المختبر الثقافي حجم ارتباط الكثير من الأطفال واليافعين بأدب الرعب والغموض، وذلك لما يحمله من إثارة وتشويق ومتعة في تتبع الأحداث وكشف الأسرار الخبيئة، وهو ما يجعل بطريقة أو بأخرى هذا النوع الأدبي من الأنواع التي تدفع الأطفال على مواصلة القراءة، وغرس حب الكتاب في نفوسهم.

واوضحت شاهبانو بيلجرامي انها اختارت الكتابة المرتبطة بقصص الرعب والغموض والإثارة للأطفال واليافعين، لأنها تمنحهاحرية أكبر، لافتة الى انها لا تسعى في كتاباتها إلى بث رسائل محددة للأطفال سواء أن كانت تعليمية أو غيرها، ولكن كل ما يهمها هو كيفية إمتاعهم وتقديم نوع من الكوميديا والفانتازيا التي تساهم في تشجيعهم على جعل الكتاب صديق دائم.

ومن جانبها اكدت آشا نيهميه ان دخولها لمجال كتابة الغموض والإثارة والرعب جاء بمحض الصدفة، حيث كانت أعمل مراسلة حرة لصحيفة يومية، وكان لديهم ملحق خاص بالأطفال، وذات مرة نشرت قصة، وتفاجأت بالإشادة والتفاعل الكبيرين اللذين حظيت بهما القصة، وكانت هذه نقطة مفصلية في مسيرتها الأدبية حيث اتجهت بعدها مباشرة للكتابة للصغار، ووجدت لذة كبيرة في أدب الطفل كونه يتيح للكاتب التحرك في مساحات واسعة في عالم الخيال والفنتازيا.