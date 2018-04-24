اخبار مصر - وفاء صالح

افتتح اللواء محمد الخليصي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد و اللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا اللواء مدير الإدارة العامة للمرور المدينة المرورية للأطفال بمدينة المنيا الجديدة بحضور عدد من الجهات الرقابية بالمديرية.

وتفقد مدير الأمن بيان عملي للأطفال علي قيادة المركبات ومدي إلتزامهم بقواعد المرور وكيفية التعامل مع الإرشادات المرورية الموجودة بالمدينة.

وأكد علي ضرورة زرع مبادئ وقيم المرور في جيل من النشئ الصغير يستكمل بناء مصر الحديثة علي أسس من العلم والمعرفة.