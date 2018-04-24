أخبار مصر- سماء المنياوي

ينظم المركز القومى للبحوث , شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية المنتدى وطنى حول “تنمية المشروعات الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” تحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى وبرئاسة الأستاذ الدكتور اشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث

بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى برئاسة الأستاذ الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسة مصر الخير و الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة التموين والبنك العربى الإفريقي الدولى ومؤسسة سمير السمان للتنمية وشعب المركز للتكاملوذلك فى الفترة من 29 الى 30 ابريل القادم بالمركز القومى للبحوث .

صرح السيد الأستاذ الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث ورئيس المنتدى يتواكب عقد المنتدى الوطنى“تنمية المشروعات الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”بالمركز القومى للبحوث وبالتعاون مع العديد من الجهات الداعمة للمشروعات مع حرص الدولة على دعم وتنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة وركيزة أساسية في استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لما لها من أهمية كبيرة ودور أساسى لدى متخذ القرار الإقتصادى سواء فى الدول المتقدمة أوالنامية على حد سواء.

ولا شك أن التوسع فى دعم وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و خاصة للشباب وللمرأة يؤدى إلى توفير فرص عمل وتحسين ظروف المعيشية.

ومن إجل تحقيق ذلك فأن المنتدى يستهدف التعرف على واقع المشروعات الزراعية والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ناحية حجمها ومجالات عملها وقوة تإثيرها على التنمية فى قطاع الزراعة للوصول إلى الإكتفاء الذاتى .

صرحت الأستاذ الدكتور وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية ونائب رئيس المنتدى ان الشعبة إستهدفت نشر ثقافة المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيات والتدريب على ادارة مشروعات زراعية ناجحة ذات جدوى اقتصادية مربحة مع التركيز على فئات معينة ( المرأة والشباب).

وتتناول محاور المؤتمر ستتناول الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وافاق التنمية، والافكار غير التقليدية للتشغيل، وانشاء تجمعات زراعية وصناعية متكاملة، ودور البنوك والجمعيات الاهلية فى تنمية المشروعات الريفية، ومبادرات رجال الاعمال فى اتاحة مشروعات صغيرة، والتشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور الشعبة الزراعية فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع الصناعات الصغيرة والأفكار غير التقليدية للتشغيل وخلق فرص عمل جديدة ودورها فى تنمية الأقتصاد المصرى ومشروعات التنمية الريفية ومشروعات تنمية المرأة والشباب وتبادل الخبرات الرائدة حول مبادرات رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني فى إتاحة مشروعات صغيرة ومتوسطة ورؤي إستراتيجية ومستقبلية وكذلك كافة المشروعات الزراعية التى يمكن أن تتاح لكافة الفئات من مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى ومنتجات من كائنات إحيائية وتصنيع غذائى من منتجات زراعية ومشروعات من متبقيات زراعية وأخرى صناعية ومتكاملة.

وأكد أن المنتدى يشمل عدة جلسات هدفها تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لإعداد الدراسات الفنية والتسوقية وجدولة وتقييم جدوي المشروعات، وكيفية مساهمة المؤسسات والبنوك والقطاع الخاص في توفير التمويل وأهم المبادرات المطروحة، بالإضافة لاستعراض قصص نجاح بشكل عملي.

واعر شعلا عن امله أن يحقق هذا المنتدى أهدافه المرجوة بالوصول إلي بعض التوجهات التي تساعد متخذي القرار في تنفيذ ومتابعة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي الهام للإسهام فى دفع عجلة التنمية والتقدم وزيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على المستوى القومى بمردود اقتصادى واجتماعى وذلك تماشيا مع سياسة الدولة الحالية.