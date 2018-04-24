صنعاء - أ ش أ

حققت قوات الشرعية اليمنية تقدماً في مختلف محاور القتال في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي.

ضيقت القوات الشرعية الخناق على تجمعات الميليشيات الحوثية في رازح وحيدان ومران، وكذا في محيط مديرية الظاهر غرب المحافظة، وأحكمت سيطرتها على معسكر “الكامب” وقطعت الطريق الرابط بين مديرية الظاهر ومنطقة مران، أحد أهم معاقل حركة تمرد الحوثي في صعدة، كما تتقدم قوات الشرعية في جبهة اكتاف البقع شمال شرقي المحافظة.

وفي جبهة باقم شمال صعدة حققت قوات الشرعية فيها اختراقاً بعمق 15 كيلو مترا باتجاه مركز المديرية، بعد تقدم قوات الجيش الوطني إلى منطقة آل سرحان وجبال “وع وع”، واقتحمت تحصينات الميليشيات في مرتفعات قريبة من مركز مديرية باقم.

وكثفت طائرات التحالف غاراتها على خطوط الإمداد وتجمعات الميليشيات وبعض معسكراتهم المستحدثة في مديرتي حيتان وساقين القريبتين من جبهتي رازح والملاحيط بصعدة.

ونوهت بأن الميليشيات عجزت عن صد قوات الشرعية التي تتقدم في جبهات باقم والملاحيط وأكتاف بإسناد جوي من قبل طيران التحالف العربي.