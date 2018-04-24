القاهرة ـ أ ش أ

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتورأحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، بأصدق وأطيب التهاني ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل ، والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى أعياد تحرير سيناء.

وأكد الأزهر الشريف في بيان اليوم الثلاثاء أن جيشنا الباسل الذي قدم أطهر وأغلى الدماء والتضحيات من أجل تحرير سيناء الأبية ، وإعادتها مجددا إلى حضن الوطن ، يسطر جنوده في هذه الأيام ملحمة جديدة لتطهير سيناء الغالية من فلول عصابات الإرهاب ، التي روعت الآمنين وسفكت الدماء المعصومة.

كما يستذكر الأزهر الشريف في هذه المناسبة شهداء مصر الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الغالية دفاعا عن الوطن وأرضه الطاهرة ، كما يحيي جنودنا البواسل الذين ضربوا أروع أمثلة الشجاعة والجسارة وسجلوا ببطولاتهم صفحات مشهودة في تاريخ مصر اليلد.