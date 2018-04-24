جنيف - أ ش أ

أصبح عازف الكمان “كريستيان لى” البالغ من العمر عشرة أعوام من مدينة ملبورن في أستراليا, أصغر عازف كمان يتمكن من التغلب على منافسيه للفوز بالجائزة الأولى في فئة المبتدئين في مسابقة “مينوهين”الموسيقية لعام 2018، وهي أكبر مسابقة كمان في العالم للعازفين دون 22 عاما، والتي عقدت مؤخرا في جنيف.

وبدأ “لي” تعلم الموسيقى منذ الخامسة من عمره, مع صديق عمره العازف “كلوى تشوا”من سنغافورة، البالغ من العمر 11 عاما، ثاني أصغر لاعب يخوض هذه المنافسة هذا العام.

واوضح عازف الكمان الفائز الصغير أنه يعتبر هذه الجائزة تجربة تعليمية ممتعة ومثيرة أكثر من كونها مجرد منافسة، مؤكدا أن ما يتطلع إليه أكثر بكثير من مجرد فرصة لقاء عازفي الكمان المفضلين له أو مشاركتهم العزف.