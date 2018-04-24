القاهرة - اخبار مصر

بحث الدكتور خالد حنفي الامين العام لاتحاد الغرف العربية مع الدكتور كمال حسن على الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية فتح اسواق جديدة للتجارة العربية ومشروعات التعاون العربي الافريقي و دورالغرف العربية المشتركه فى تعزيز و تنمية اقتصاد الدول العربية .

واشاد الدكتور كمال حسن على خلال اللقاء الذي عقد بمقر الاتحاد بلبنان بالدور الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية من مبادرات من شانها تعزيز العمل العربى المشترك وفتح افاق جديدة للتعاون الدولى.

جاء ذلك ذلك علي هامش الاجتماع التشاوري لمحاور الربط الحيوي بين البلدان العربية الذي نظم بالتعاون بين الاسكوا ( الامم المتحدة ) والبنك الاسلامي للتنمية حيث استعرض الدكتور خالد حنفي خلال الاجتماع افاق المستقبل لربط شبكات النقل واللوجستيات وانشاء شبكة ربط الكترونية لربط التجارة العربية.