القاهرة-أخبار مصر

أعلن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى قائمة تضم 24 لاعباً استعداداً لمواجهة بايرن ميونخ غداً الأربعاء، فى ذهاب الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا على ملعب “إليانز أرينا”.

وتواجد جميع لاعبي الملكي بالقائمة وكذلك عودة ناتشو فيرنانديز بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها .

القائمة كالتالي:

-حراسة المرمى: نافاس ، كاسيا، لوكا زيدان

-الدفاع: سيرجيو راموس، فاران ، كارفخال ، ناتشو ، مارسيلو ، ثيو هيرنانديز ، أشرف حكيمى

-خط الوسط: تونى كروس، مودريتش، كاسيميرو، لورينتي، أسينسيو، أسينسيو، إيسكو ، كوفاسيتش ، سيبايوس

-الهجوم: رونالدو، بنزيما، بيل ، فاسكيز ، مايورال