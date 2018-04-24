بروكسل - أ ف ب

تعقد الاسرة الدولية مؤتمراً جديداً اليوم وغداً في بروكسل للهيئات المانحة، على أمل تقديم مساعدات لخمسة ملايين لاجئ سوري يقيمون في دول مجاورة و6.1 ملايين نازح داخل البلاد، بينهم 250 الفاً محاصرون في مناطق نزاع.

ومن المقرر أن يشارك نحو 85 وفداً في الإجتماع، لكن الأنظار ستتجه إلى ممثلي روسيا وإيران الداعمتين للنظام السوري الغائب عن المؤتمر، على غرار المعارضة.

يأتي الإجتماع في الوقت الذي يحقق فيه وفد من الخبراء الدوليين بشأن هجوم كيميائي مفترض في السابع من ابريل على دوما قرب دمشق.