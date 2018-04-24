بوخارست - أ ش أ

تنطلق النسخة 22 من مهرجان الفيلم الفرنسي في العاصمة الرومانية بوخارست اليوم وتستمر فعالياته حتى السادس من مايو المقبل.

ويتضمن المهرجان، وفقا لموقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري، أربعة أقسام يمثل واحد منهما الذكرى السنوية الخمسين لأحداث مايو 1968 في فرنسا، ويتضمن أفلاما سينمائية ووثائقية عن تلك الفترة.

ويعرض المهرجان في حفل الافتتاح الليلة الفيلم الدرامي”مدام هايد” الصادر عام 2017 للمخرج سيرج بوزون، ويضم قسم المسابقة ستة أفلام يختار الجمهور منها الفيلم الفائز وتعرض الأفلام في بوخارست إلى جانب عدة مدن أخرى في رومانيا منها آراد وبراشوف وكلوج-نابوكا وتيمشوارا.