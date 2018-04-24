القاهرة - اخبارمصر

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من تحرير 77 ألف مخالفة مرورية متنوعة، خلال 3 أيام.

ووفقًا لإحصائية من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية، أنه خلال الفترة نفسها تم ضبط 4745 مخالفة متنوعة للدراجات النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة ، وجارٍ استمرار حملات المرور.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.