كابول - أ ش أ

قتل 20 مسلحاً على الأقل تابعين إلى حركة “طالبان” وتنظيم “القاعدة” خلال عمليات نفذتها المخابرات الأفغانية “مديرية الأمن الوطني الأفغاني” والغارات الجوية، التي شنت على إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

وأوضح بيان المكتب الاعلامي الخاص التابع لحكومة الإقليم، أن 18 مسلحاً من حركة طالبان، من بينهم اثنان من قادتها قتلوا خلال العملية، وتم القبض على 3 من المشتبه بهم.

ووفقاً لحكومة الإقليم، قتل اثنان من تنظيم القاعدة، إثر غارات جوية شنت في منطقة شيرزاد.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان على هذا التقرير حتى الآن.