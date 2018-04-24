وكالات

سافر الفنان هاني سلامة مساء أمس الإثنين، بصحبة المخرج رؤوف عبدالعزيز، وفريق عمل مسلسل “فوق السحاب” إلى باريس من أجل استكمال تصوير باقي مشاهد العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتجمع مشاهد باريس بين هاني سلامة ومحمد محمود عبدالعزيز وسلمي حسن، وتأتي هذه الرحلة بعدما انتهى المخرج رؤوف عبدالعزيز من تصوير جميع مشاهد المسلسل في مدينة بودابست بالمجر بعد تصوير دام عشرة أيام.

وكانت مشاهد المجر قد جمعت بين هاني سلامة وإيهاب فهمي ومنى عبدالغني وهبة عبدالغني.