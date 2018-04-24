أخبار مصر- سماء المنياوي وعلا الحاذق

استردت قواتنا المصرية المسلحة ارض سيناء في 25 ابريل عام 1982 بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

وفي عيدها ال36.. ترتدي ارض الفيروز ثوبا جديدا .. بعد نجاحات كبيرة حققها خير أجناد الارض بدحر الارهاب .. وبعد قرار انشاء لجنة للتنمية وجذب المستثمرين اليها..

وﻷنها قطعة غالية في قلب كل مصري.. كان لموقع أخبار مصر هذا اللقاء مع هدى صابر منسي مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء حول واقع سيناء الان .. وفي المستقبل القريب.