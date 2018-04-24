القاهرة ـ أ ش أ

يزور الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس مصر الاثنين القادم للمشاركة فى تدشين فعاليات أسبوع “إحياء الجذور” بالإسكندرية.

وصرح خاريس موريتسيس سفير قبرص بالقاهرة اليوم الثلاثاء – إن الرئيس القبرصى سيشارك إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس فى تدشين فعاليات أسبوع “إحياء الجذور” بالإسكندرية.

وأشاد السفير بعمق العلاقات التى تربط بين القاهرة ونيقوسيا والتى تشهد زخما كبيرا وغير مسبوق منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم ، وأشار السفير القبرصى إلى الزيارات العديدة المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين وهو ما يعكس رغبة الجانبين فى دفع وتعزيز التعاون لآفاق أوسع نظرا للإمكانات التى

تتمتع بها مصر وقبرص.

ومن المقرر ان تستضيف مصر فعاليات “أسبوع إحياء الجذور” للجاليات المصرية اليونانية والقبرصية المقرر عقده بالإسكندرية وشرم الشيخ في الفترة من 30 أبريل الجارى حتى 6 مايو المقبل على مدى أسبوع لتعزيز التعاون المصري القبرصي واليوناني.