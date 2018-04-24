القاهرة - اخبارمصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد سرقتهما شاب عن طريق افتعال مشاجرة معه بمنطقة الوايلي.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة من مباحث الوايلي بميدان العباسية تنامي إلى سمعهما صوت استغاثة أحد الأشخاص باستبيان الأمر تمكنا من ضبط كل من إسلام. س 30 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض “نصل معدني”، أحمد. ع 31 سنة عاطل عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول وحافظة نقود من محمد. ج 25 سنة، مصاب بسحجات أعلى الساعد الأيمن وأسفل البطن من الناحية اليسرى كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول عقب افتعال مشاجرة معه وإحداث ما به من إصابات.

وتم استدعاء المجني عليه لاستماع أقواله والتعرف على المتهمين.