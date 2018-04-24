لندن - أ ش أ

رفع أكثر من ألف طالب بعدد من كبرى جامعات المملكة المتحدة دعوى قضائية جماعية قد تنتهي إلى أن تدفع تلك الجامعات تعويضات بعشرات ملايين الجنيهات الاسترلينية عن ساعات التدريس الضائعة بسبب إضرابات المحاضرين مؤخرا عن إلقاء محاضراتهم في العديد من الجامعات البريطانية.

ويتوقع مكتب المحاماة الذي يتولى الدعوى أن الجامعات المشكو بحقها, ومن بينها أكسفورد وكامبريدج وبريستول ومانشستر, قد تدفع كل منها تعويضات يمكن أن تصل إلى 10 ملايين جنيه استرليني.

يأتي ذلك بعدما أضرب محاضرون في 64 جامعة على مستوى المملكة المتحدة عن العمل على مدى أسبوعين كاملين بسبب خلاف على معاشات التقاعد.