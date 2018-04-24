القاهرة ـ أخبار مصر

ذكر الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة متوسطة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون رعدية على بعض المناطق وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

واوضح عبدالعال، أن درجات الحرارة ستظل كما هي ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ، وأشار إلى وجود رياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد من المواطنين ضرورة توخي الحذر، وخاصة من يتعامل مع المناطق الساحلية، مهيبًا بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول.