القاهرة ـ أخبار مصر

تنطلق في الكويت العاصمة اليوم الثلاثاء أعمال الملتقى الشبابي الخليجي العربي الأول، يتم خلاله بحث دور الشباب العربي والخليجي في المحافظة على المياه.

واوضح رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني – في تصريح صحفي أمس الاثنين – إن الملتقى الذي تنظمه الجمعية في مقر المعهد العربي للتخطيط، يعقد بمشاركة 90 شابا وخبيرا، منهم 42 من الشباب والاختصاصيين الكويتيين المعنيين بقضايا المياه، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسية كويتية واسعة، ممثلة في وزارة الدولة لشؤون الشباب، والمعهد العربي للتخطيط، وشرطة البيئة الكويتية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا.

وأضاف أنه سيشارك في الملتقى أيضًا 48 شابًا وشابة من خارج الكويت، يمثلون 10 دول خليجية وعربية هي مصر، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن، وتونس، والسودان والجزائر، مشيرا إلى أن الملتقى سيتضمن على مدى 3 أيام، 5 جلسات عمل علمية حول تخطيط وتصميم برامج التوعية في المياه، ومهارات الاتصال، بالإضافة إلى عرض تقرير الأمم المتحدة للبيئة (توقعات البيئة العالمية)، والخاصة بالشباب لمنطقة غرب آسيا، وعرض المشروعات والمبادرات والنماذج والاختراعات المقدمة.