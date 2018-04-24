القاهرة ـ أ ش أ

تشارك غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى الاحتفالية التى تنظمها مؤسسة بصيرة اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من مشروع ممر النور وانطلاق المرحلة الثانية للمشروع، والذى يهدف إلى تفعيل نظام متكامل لفحص وتقييم وتأهيل الأطفال للحفاظ عليهم من أمراض العيون.

كما يتم من خلال المشروع تقييم الأطفال الأصغر سنًا بحيث يتم تدريبهم حتى يتمكنوا من المشاركة فى الحياة بشكل أفضل والاندماج فى مجتمعاتهم والانضمام إلى المدارس، بالإضافة إلى تأهيلهم بأحدث الوسائل العلمية للتأقلم مع إعاقتهم واستخدام قدراتهم إلى أقصى درجة.

ومن المقرر ان يتم خلال الاحتفال تقديم شرح عام لمشروع ممر النور واستعراض آليات عمله خلال المرحلة الأولى والتعرف على الجانب الطبى للمشروع وكيفية تنفيذه، حيث بدء المشروع منذ عام 2017 ومن المقرر أن يستمر لمدة ثلاث سنوات.