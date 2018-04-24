القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 24 ابريل

المدينة السعودية

* صحيفة فرنسية: إرهاب قطر يطوق مالي.

* قيادات حوثية تفر من البيضاء باتجاه ذمار.

* غارة للتحالف تقتل القيادي الحوثي البارز الصماد.

* المملكة تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية.

* إسبانيا تنقب عن رفات ضحايا الحرب.

* مقتل 14 من الجيش غربي أفغانستان.

* اجتماع لمسؤولين من الكوريتين.

* مصرع 32 سائحا صينيا في كوريا الشمالية.

* مقتل 10 لاجئين فلسطينيين في هجمات للنظام السوري.

* داعش يهدد المشاركين في الانتخابات العراقية.

الإمارات اليوم

* قرقاش: أزمة قطر أساسها دعم التطرّف والإرهاب.

* حزمتان إماراتيتان من المساعدات بقيمة 258 مليون درهم لدعم الشعب الفلسطيني.

* استقالة رئيس وزراء أرمينيا بعد 11 يوماً من الاحتجاجات.

* بتوجيهات ورعاية محمد بن زايد.. «الهلال» تنظّم أعراساً جماعية لـ 2200 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية.

* السجن 20 عاماً لصلاح عبدالسلام في بلجيكا بعد إدانته «بالقتل الإرهابي».

* «الهلال» تضع حجر أساس «ثانوية زنجبار».

* اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه جازان.

* قضية «تهريب الخادمات» تتفاعل نيابياً في الكويت.