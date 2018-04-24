صحافة عربية: قرقاش: أزمة قطر أساسها دعم التطرّف والإرهاب
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 24 ابريل
المدينة السعودية
* صحيفة فرنسية: إرهاب قطر يطوق مالي.
* قيادات حوثية تفر من البيضاء باتجاه ذمار.
* غارة للتحالف تقتل القيادي الحوثي البارز الصماد.
* المملكة تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية.
* إسبانيا تنقب عن رفات ضحايا الحرب.
* مقتل 14 من الجيش غربي أفغانستان.
* اجتماع لمسؤولين من الكوريتين.
* مصرع 32 سائحا صينيا في كوريا الشمالية.
* مقتل 10 لاجئين فلسطينيين في هجمات للنظام السوري.
* داعش يهدد المشاركين في الانتخابات العراقية.
الإمارات اليوم
* قرقاش: أزمة قطر أساسها دعم التطرّف والإرهاب.
* حزمتان إماراتيتان من المساعدات بقيمة 258 مليون درهم لدعم الشعب الفلسطيني.
* استقالة رئيس وزراء أرمينيا بعد 11 يوماً من الاحتجاجات.
* بتوجيهات ورعاية محمد بن زايد.. «الهلال» تنظّم أعراساً جماعية لـ 2200 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية.
* السجن 20 عاماً لصلاح عبدالسلام في بلجيكا بعد إدانته «بالقتل الإرهابي».
* «الهلال» تضع حجر أساس «ثانوية زنجبار».
* اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه جازان.
* قضية «تهريب الخادمات» تتفاعل نيابياً في الكويت.
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