كوالالمبور - أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي، أن الحكومة ستواصل العمل على كشف ما إذا كان العملاء الأجانب قد دخلوا هذه البلاد مستخدمين جوازات سفر من دول لها علاقات دبلوماسية مع ماليزيا.

وقال حميدي في تصريح لوكالة أنباء برناما الماليزية إنه “واثق أن الحقيقة ستظهر في النهاية، نعلم أن هناك دولة في الشرق الأوسط تستخدم أي وسيلة ممكنة لقتل أفراد من فلسطين لمنع حدوث الانتفاضة الفلسطينية”.

وأضاف “نعرف أن الفلسطينيين ينتشرون في جميع أنحاء العالم بوصفهم مهنيين وأكاديميين لأن حقوقهم قد حرمها بلد عدوهم”، موضحا أن قتل مواطن فلسطيني في كوالالمبور الأيام الماضية، حادث يقع أيضا في دول أوروبية ضد الفلسطينيين الذين يعملون هناك، مؤكدا ثقته بأن الشرطة ستحاسب المسؤولين عن هذه الجريمة”.