بكين - أ ش أ

لقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر نشوب حريق في صالة لغناء الكاراوكي في جنوب الصين في حادث يعتقد أنه متعمد، وفق الشرطة ووسائل إعلام صينية.

واندلع الحريق، وفقا لقناة “سكاي نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، بعد منتصف الليل في مبنى مؤلف من 3 طوابق في مدينة تشينجيوان بمقاطعة جواندونج وتم إخماده قبل الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، وفق الشرطة.

وكشفت إدارة الأمن العام في تشينجيوان، على حسابها في موقع ويبو أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحريق “مفتعل”، وأشارت إلى أن “سلطات الأمن العام تتوسع في تحقيقاتها”.

ولم يحدد بيان الشرطة مكان الحريق, لكن وكالة “الصين الجديدة” ذكرت أنه وقع في صالة لغناء الكاراوكي.

وغالبا ما تتسبب الحرائق بسقوط ضحايا في الصين حين يتم انتهاك إجراءات السلامة العامة بشكل واسع إضافة إلى التهاون في تطبيق القوانين.