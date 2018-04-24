واشنطن - أ ش أ

أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، ومن المتوقع أن يقر المجلس بكامل هيئته التعيين في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.

وصوتت اللجنة، وفقا لقناة “سكاي نيوز” الفضائية مساء الإثنين لصالح تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، بينما غير عضو اللجنة السناتور الجمهوري راند بول رأيه المعارض لتعيين بومبيو.

ومايك بومبيو الذي عين وزيرا للخارجية الأمريكية بعد قضائه عاما مهما في رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية حيث حصل على ثقة الرئيس دونالد ترامب عبر تقديمه الموجزات الأمنية اليومية.

ولد بومبيو في جنوب كاليفورنيا، والتحق بالأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت التي تخرج منها على رأس دفعته الدراسية في العام 1986، متخصصا في الهندسة.