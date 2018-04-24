الخارجة - أ ش أ

قررت محافظة الوادي الجديد توفير 50 منفذا متنقلا لبيع الأطعمة والخضروات والفاكهة، يتم منحها لشباب الخريجين بتكلفة اجمالية تبلغ 2 مليون جنيه.

وقال منتصر عبدالرحيم رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد إن الجهاز بالتعاون مع البنك الأهلي سيدعم المحافظة بعدد 50 تروسيكلا مجهزا لإقامة مشروعات مطاعم ومنافذ لبيع الخضروات والفاكهة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوفير، وخلق فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة بأقل تكلفة من خلال الجهاز.

وأوضح أن المستفيد من هذه المنافذ يقوم بسداد 25% من قيمته ويقسط باقي المبلغ بفائدة 9% متناقصة على 4 سنوات عن طريق البنك الأهلي، وأنه من أهم شروط حصول الشباب على هذه المنافذ أن يكون سن المتقدم من 21 سنة كحد إدنى حتى 50 سنه كحد أقصي وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط كحد أدني ومتفرغ تفرغ كامل لإدارة وتشغيل المشروع.