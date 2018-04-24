أوتاوا - أ ش أ

حددت السلطات الرسمية الكندية هوية المشتبه به في حادثة الدهس بسيارة الفان بتورونتو، بحسب وسائل إعلامية كندية.

وقال التلفزيون الرسمي الكندي، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي الثلاثاء إن المشتبه به يدعى أليك ميناسيان وعمره 25 عاما، ونفت مصادر رسمية علاقته بأي جماعة إرهابية منظمة.

وكان مصدر أمني أمريكي أعلن في وقت سابق أن المحققين يرجحون أن يكون الإرهاب هو الدافع الرئيسي وراء الهجوم.

وقال المصدر إنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة التي دهس خلالها قائد سيارة فان مستأجرة حشدا من الناس حادث عارض.

يشار إلى أن هناك 9 أشخاص قتلوا، وأصيب حوالى 16 شخصا في حادثة الدهس.

وكانت الشرطة في أكبر مدن كندا قد قالت في بادئ الأمر، إن ما بين ثمانية وعشرة أشخاص أصيبوا، لكنها أوضحت فيما بعد أنه لم يعرف على وجه الدقة عدد المصابين أو مدى خطورة إصابتهم.