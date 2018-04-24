لندن - أ ش أ

استقبل بطل المصارعة والممثل الأمريكي ذا روك الإثنين مولودته الثالثة من زوجته لورين هاشير.

وأوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ذا روك البالغ من العمر 45 عاما اطلق اسم تيانا جيا على مولودته الجديدة، وتعهد في تغريدة له بحمايتها وجعلها تضحك ما بقي له في الحياة.

وأعلن الممثل عن وصول المولودة الإثنين عبر صورة نشرها له وهو يحضن الرضيع إلى صدره العضلي العاري.

وقال الأب لثلاثة أطفال في تعليق أنه “فخور ويتبارك بميلاد فتاة قوية أخرى إلى هذا العالم”.